Busalla.

Le formazioni:

Busalla: 1) Carlucci, 2) Cannone, 3) Piccardo, 4) Moretti, 5) Iraci, 6) Tecchiati, 7) Nelli, 8) Cotellessa, 9) Minutoli, 10) Compagnone, 11) Boggiano. Allenatore: Cannistrà Gianfranco

Panchina: 12) Canziani, 13) Ottoboni, 14) Mignacco, 15) Molini Francesco 16) Molini Matteo, 17) Repetto, 18) Moretti Tommaso, 19) Rossi, 20) Arnulfo

Albenga: 1) Bambino, 2) Barisone, 3) Anselmo, 4) Scalia, 5) Gargiulo, 6) Olivieri, 7) De Simone, 8) Figone, 9) Castagna, 10) Metalla, 11) Di Salvatore. Allenatore: Solari Matteo

Panchina: 12) Patrone, 13) Barchi, 14) Molinari, 15) Zola, 16) Costantini, 17) Patrucco, 18) Ruffo, 19) Marquez, 20) Grandoni.

Arbitra Alessandro Di Maria della sezione di Chiavari, assistito da Matteo Manni (Savona) e Valerio Firenze (Genova).

Si gioca sullo splendido nuovo manto del “Comunale” di Busalla questo big match d’alta classifica. Temperatura di 1° che inevitabilmente potrà condizionare la gara. Pubblico comunque numeroso nonostante l’orario e il turno infrasettimanale. Presenti anche una ventina di tifosi bianconeri.

2° Subito in avanti il Busalla con un tiro di Compagnone respinto dalla difesa ingauna

5° GOOOOOL BUSALLA. NELLI. Palla bassa in area dalla destra e la difesa ingauna si fa sorprendere con il numero 7 che anticipa tutti e con un tocco di prima batte Bambino.

6° prova a rispondere l’Albenga, ma il tiro di De Simone esce ampiamente. Albenga contratto e colpito a freddo

7° Moretti prova una palombella da metà campo, palla colpita malissimo che esce

Busalla ordinato e ben messo in campo, bianconeri che sembrano avere accusato il colpo e faticano a costruire

10° azione insistita in avanti dell’Albenga, ma dopo tre cross che attraversano l’area è bravo Moretti a far sbattere la palla su Castagna e a guadagnare la rimessa

11° Compagnone per Moretti che dal limite ci prova di interno, palla rasoterra che Bambino controlla.

14° episodio da VAR con Figone che entra fra le maglie della difesa busallese e calcia a tu per tu con Carlucci, palla che sbatte sulla traversa e poi sul terreno. Per l’arbitro la sfera non ha oltrepassato la linea, ma l’Albenga va vicinissimo al pari.

17° preme ora squadra bianconera, ma il tiro di Scalia si alza alto sopra la traversa.

21° gara che vive un momento di stanca, ma l’Albenga sembra essersi ripreso dopo il gol in avvio

23° GOOOOL BUSALLA. CANNONE. Raddoppiano i padroni di casa con il terzino che prima mette una bella palla per Minutoli, Bambino respinge basso ed è lo stesso terzino a rimetterla dentro in mezza scivolata.

25° Prova la risposta Castagna che controlla al limite e calcia bene, ma non potente, vola Carlucci e salva.

28° break di De Simone che arriva al limite, tiro deviato in angolo

30° Busalla ancora pericoloso con Nelli che riceve da Boggiano e conclude di interno, para in due tempi Bambino

37° GOOOOOOL DEL BUSALLA. NELLI L’attaccante biancoblù anticipa tutti su cross dalla sinistra su assist di Minutoli e cala un tris devastante. Bellissimo il cross che inganna tutta la difesa ospite. Busalla in controllo

Encomiabili i tifosi bianconeri che sostengono l’Albenga nonostante una prestazione tutt’altro che positiva fine qui.

46° è dell’Albenga l’ultima occasione con un calcio di punizione di Metalla che passa un metro sopra la traversa.

Finisce qui il primo tempo, con il Busalla che ha dominato ed è meritatamente in vantaggio.

Si riparte con gli stessi 22 con cui le squadre hanno disputato il primo tempo. L’Albenga è chiamato ad un’impresa in questa seconda frazione di gara

4° Palla in verticale per Castagna Carlucci lo anticipa di un soffio, ma non può evitare lo scontro. Gioco fermo per fuorigioco e per consentire i soccorsi alla punta ingauna

5° contatto aereo fra Moretti e Figone, cartellino giallo per il centrocampista busallese che è il primo ammonito della gara. Rientra in campo Castagna intanto.

Bianconeri che provano ad alzare il ritmo, nel frattempo si scalda quasi tutta la panchina albenganese

9° primo cambio della gara, fuori Metalla, praticamente mai in gara, dentro al suo posto Marquez

10° improbabile tentativo in rovesciata di De Simone, con palla che esce dallo stadio. Carlucci intanto richiama l’arbitro perché lamenta ancora un dolore al braccio

Mister Solari è pronto a cambiare ancora, entrerà Francesco Molini per De Simone

Premono gli ingauni, ma non riescono a rendersi pericolosi, il Busalla recupera palla e gestisce, ma i ponentini cercano di riaprirla

15° Primo cambio anche per i padroni di casa con Cotellessa che lascia il posto a Ottoboni

17° GOOOOL ALBENGA. CASTAGNA Bella palla per il bomber bianconero che viene servito da dalla destra, l’attaccante busallese arriva a rimorchio e la mette a giro sul palo lontano!

Non ce la fa Carlucci che abbandona il campo per Canziani

20° ammonito anche Ottoboni per fallo su Di Salvatore. Punizione interessante da metter in area ora per i bianconeri

21° Doppio cambio Busalla: fuori Nelli e Boggiano, dentro Tommaso Moretti e Repetto

22° Occasione per l’Albenga che prova a riaprirla, ma Scalia da due passi servito da Marquez calcia alle stelle. A muso duro poi il 19 ospite e Moretti che si prendono un giallo a testa.

24° ESPULSO OTTOBONI, secondo giallo per il centrocampista biancoblù che interviene su Anselmo. Decisione forse un po’ severa, ma ora la gara si accende.

29° GOOOOOL ALBENGA. GARGIULO. Marquez va via sulla destra palla messa dentro senza deviazioni arriva ad Anselmo che la mette bassa e da due passi insacca il difensore ospite. Non esente da colpe Canziani

31° Ci prova Moretti, palla deviata bloccata a terra da Bambino

33° Compagnone pericoloso su punizione. Nonostante la posizione defilata il numero dieci la mette pochi cm sopra la traversa

34° Giallo per Anselmo per fallo su Repetto a metà campo.

39° Occasionissima per il Busalla con Minutoli che serve d’esterno Tommaso Moretti il quale da posizione defilata sfiora il palo

41° ancora Busalla vicinissimo al gol con Repetto che viene imbeccato al limite dell’area piccola, tiro al volo in corsa, ma la traversa respinge la conclusione. Splendida azione comunque.

42° ESPULSO REPETTO! Incredibile ed inutile fallo dell’attaccante biancoblù che entra a piedi uniti da dietro su Gargiulo. Rosso inevitabile

44° GOL DELL’ALBENGA. MOLINI! Anselmo salta l’uomo sulla sinistra la mette bassa e il neo entrato la mette nell’angolino opposto. Pareggio incredibile!

Incredibile finale di partita, con 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro e l’Albenga che ora ci crede e preme un Busalla che si difende in nove contro undici

48° Colpo di testa di Marquez, debole, para Canziani

51° Ci prova ancora Gargiulo, palla ampiamente alta.