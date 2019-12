Genova. Sono quattro i calciatori del girone ligure di Eccellenza squalificati questa settimana.

Giacomo Ottoboni, Daniele Iraci, Edoardo Repetto (Busalla) e Federico Allaria (Ospedaletti) sono stati fermati per un turno.

Giuseppe Maisano, allenatore della Cairese, non potrà sedere in panchina per una partita perché “a fine gara protestava nei confronti del direttore di gara e gli rivolgeva alcune espressioni irriguardose”.

Massimiliano Bruzzone, allenatore in seconda della Cairese, è stato squalificato per una gara.

Matteo Lequio, massaggiatore della Cairese, è stato squalificato per una giornata perché “a fine gara protestava nei confronti del direttore di gara e gli rivolgeva alcune espressioni irriguardose”.

Ammenda di 200 euro al Sestri Levante “per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che, al 42° del secondo tempo lanciavano verso il direttore di gara della birra, che lo colpiva alla schiena e contemporaneamente lanciavano sul terreno di gioco materiale pirotecnico che cadeva ad un metro dello stesso, senza colpirlo”.

L’incontro tra Alassio FC e Genova Calcio verrà recuperato domenica 5 gennaio alle ore 17,30.

La partita tra Campomorone Sant’Olcese e Ospedaletti, in programma domenica 22 dicembre alle ore 15, è stata spostata sul campo Begato 9 di Genova.

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

9 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Minutoli, Nelli (Busalla), Saviozzi (Cairese)

7 reti: Capra (Imperia)

6 reti: Ilardo (Genova Calcio), Battaglia, Oliviero (Angelo Baiardo), Castagna (Pietra Ligure/Albenga)

5 reti: Rossi, Compagnone (Busalla), Cirrincione (Sestri Levante), Costantini, Marquez, Di Salvatore (Albenga), Di Martino (Cairese)

4 reti: De Simone (Albenga), Bertuccelli (Rapallo Rivarolese), Grosso (Athletic Club Liberi), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Sassari (Imperia), Roda (Alassio FC), Selvatico, Gandolfo (Sestri Levante), Paterno (Rivasamba), Gaggero (Pietra Ligure)

3 reti: Anselmo, Figone (Albenga), Lembo (Athletic Club Liberi), Faedo (Finale), Pane, Parodi, Panepinto, Croci (Sestri Levante), Sancinito, Minasso, Donaggio (Imperia), Galiera (Ospedaletti), Incerti (Angelo Baiardo), A. Boggiano (Busalla), Kambo (Rapallo Rivarolese), Baracco, Zunino (Pietra Ligure)

2 reti: Fici, Foti, F. Sturaro (Ospedaletti), Doffo, Bruzzone, Fa. Moretti, Pastorino (Cairese), Rovere (Pietra Ligure), Risso, Boggian, Giglio (Imperia), Chiriaco, Spaltro, Campelli (Genova Calcio), Romei, Carbone (Rapallo Rivarolese), Metalla, Gargiulo (Albenga), Provenzano, Napello (Angelo Baiardo), D. Barbieri, Fontana, Vottero, Severi, Monteverde, Ivaldi (Rivasamba), G. Cotellessa, Repetto (Busalla), Venturelli, Gualtieri (Campomorone Sant’Olcese), G. Cavallone, A. Rocca (Finale), Vario (Molassana Boero)

1 rete: Pagano, S. Cagliani, Del Vecchio (Athletic Club Liberi), M. Boggiano, Busi, Latin, Sanguineti, Lessona, Costa, Porro, Monteverde (Rivasamba), Mignacco, Cannone, Fe. Moretti (Busalla), Mamone, Aretuso, Allegro, Alasia, Allaria, Espinal, Al. Negro (Ospedaletti), Rizzo (Cairese), Bah, Galleri, Russotti, De Persiis, Martino, Cuman, Mancini (Molassana Boero), Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini, Martelli (Imperia), Galleano (Pietra Ligure), Ferretti, Del Nero, Capo, Buffo (Sestri Levante), Lupo, De Luca, Campagna, Barison, Taku, Ri. Franco, Mombelloni, Giraldi (Alassio FC), Fassone, Massa, Balestrino, Manca, Guidotti (Campomorone Sant’Olcese), De Simone, Di Pietro, Molini (Albenga), Merialdo, Ungaro (Angelo Baiardo), De Benedetti, Vittori, Odasso, Ferrara, P. Cavallone, Galli (Finale), Menini, Sbarra, Chiappe (Rapallo Rivarolese), Piccarreta, Serinelli (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio)