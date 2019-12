Genova. Tra Athletic Club Liberi e Ospedaletti succede tutto nel giro di due minuti nel primo quarto d’ora di gara. Gli orange strappano il pari sul campo della formazione che domenica scorsa è stata capace di imporsi 3-0 sul campo del Finale e tornano a casa con un punto buono per mantenere la distanza di sicurezza dalla zona playout.

Mister Caverzan regala l’esordio dal primo minuto al neo acquisto Burdisso, schierato al centro dell’attacco e supportato da Allaria e Galiera. Al quarto d’ora passano i padroni di casa con Grosso che insacca di testa su calcio d’angolo. Ma all’Ospedaletti bastano solo due minuti per ristabilire la parità al 17° con Sturaro, abile ad approfittare di un errore di Bartoletti per poi depositare la sfera in rete.

La prima frazione si chiude sull’1-1, ma nella ripresa l’Ospedaletti si ripresenta in campo sbilanciato in avanti alla ricerca del gol vittoria. Rete che gli orange avrebbero anche meritato per quanto creato in campo, ma che non è arrivata anche per qualche imprecisione negli ultimi sedici metri.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce l’1-1 che agli orange frutta un punto utile per mantenersi a più 5 sulla zona calda della classifica. I genovesi sono al quattordicesimo posto, alla pari col Pietra Ligure.

“Il pareggio è giusto, ma potevamo sicuramente fare qualcosa di più e creare di più per portare a casa l’intera posta in palio, ma non ci siamo riusciti – dichiara l’allenatore ospite Caverzan al termine della partita -. Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, ma c’erano le condizioni per vincere la partita. Nel secondo tempo ci siamo sbilanciati molti in avanti rischiando anche di perderla, ma è giusto così”.

Le formazioni:

Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Mamone, 3 Fici (18 Aretuso), 4 Negro Al., 5 Ambesi, 6 Schillaci (15 Cambiaso), 7 Sturaro (14 Alasia), 8 Cassini (16 Foti), 9 Burdisso (19 Espinal), 10 Allaria, 11 Galiera

A disposizione: 12 Frenna, 13 Facente, 17 Latella, 20 Allegro

Allenatore: Andrea Caverzan

Athletic Club Liberi: 1 Bartoletti, 2 Bilanzone (19 Zazzeri), 3 Dodero, 4 Di Pietro L., 5 Bagnato, 6 Lembo, 7 Grosso, 8 Gaspari (16 Ilardo), 9 Bertora, 10 Pagano, 11 Caglioni (20 Del Vecchio)

A disposizione: 12 Imperato, 13 Pandimiglio, 14 Sarubbi, 15 Giuliani, 17 Lorefice, 18 Di Pietro G.

Allenatore: Alberto Mariani

Arbitro: Edwin J. Meza Paredes (Genova). Assistenti: Alessandro Cremona e Claudia Camurri (Genova).

Marcatori: 15’ Grosso, 17’ Sturaro.

Ammoniti: Bagnato, Di Pietro L., Pagano, Negro Al., Allaria.