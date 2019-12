È genovese la migliore start-up italiana nel settore del turismo

Roma. Walter Vassallo, genovese, amministratore delegato e ideatore di Letyourboat ha ritirato alla Roma il premio come migliore start-up innovativa del settore turistico-culturale. Si tratta di una piattaforma che mette in contatto armatori e viaggiatori per soggiorni ed esperienze emozionali, come ad esempio dormire in barca per una notte.

[fotoid=601702]

La cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Angi, dedicato ai migliori innovatori italiani, ha visto Letyourboat presentarsi davanti ai membri del Parlamento e a tutte quelle altre altre realtà che permettono “l’innovazione in ognuna delle sue forme”.

“Un modo facile e sicuro per vivere l’esperienza a bordo bypassando la stagionalità – ha detto Vassallo, durante la presentazione del proprio progetto già premiato a Lisbona e vincitore di un bando a Genova dedicato alla Silver Economy – Un nuovo concetto di ospitalità e di ricettività turistica che apre le porte della nautica al turismo esperienziale, portando un rinnovamento e allargamento della domanda, rendendo accessibile un mercato che non è ancora passato dalla proprietà all’uso. Una formula che rilancia il settore e offre grandi opportunità”.