Documenti falsi per andare a Londra. Polizia arresta uomo e donna all’aeroporto

Genova. La polizia di frontiera ha arrestato all’aeroporto di Genova un uomo e una donna di 20 e 19 anni che cercavano di prendere, con falsi passaporti, un volo diretto a Londra in partenza da Genova.

Secondo le prime informazioni la donna avrebbe precedenti specifici e avrebbe in passato provato ad arrivare in Inghilterra sempre con falsi documenti partendo dalla Spagna. Il ragazzo, invece, aveva una carta di identità italiana risultata rubata nascosta in una scarpa.

Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha delegato le indagini alla polizia di frontiera ma non è escluso che nelle prossime ore l’indagine possa passare all’Antiterrorismo. I due avevano solo bagagli a mano e due passaporti, uno argentino e l’altro della Repubblica Ceca, a prima vista perfetti.

Gli investigatori vogliono capire dove i due abbiano preso i documenti, se dietro ci sia una organizzazione criminale e dove abbiano alloggiato. Negli ultimi sei mesi sono state 10 le persone arrestate, di origini iraniane o cinesi, che tentavano di raggiungere Londra da Genova con falsi documenti.

Quattro anni fa, sempre all’aeroporto ‘Colombo’, erano stati arrestati due siriani, un uomo e una donna di 24 e 31 anni. Si era inizialmente sospettato che fossero terroristi ma questa ipotesi era stata poi scartata. La loro vera identità è però sempre rimasta un mistero.