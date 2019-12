Diverbio violento con autista Amt, interviene la polizia

Genova. Un diverbio che stava per sfociare in un’ennesima aggressione quella di stamattina nei confronti di un dipendente Amt questa mattina a Genova.

Il fatto è accaduto al capolinea del 35 in largo San Francesco Da Paola, pare per questioni di viabilità secondo quanto denuncia la Faisa Cisal. Un pedone ha cominciato a dare calci e pugni al mezzo che si è trovato davanti (probabilmente all’improvviso) durante l’attraversamento.

Ne è nata una discussione con l’autista. Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, l’arrivo degli agenti ha evitato il peggio. Di diverso avviso la stessa Faisa Cisal, che segnala comunque un’aggressione fisica. Non è stato possibile verificare con il 118 l’entità del danno, in quanto l’operatore di turno, contattato da genova24.it, ha dichiarato di essere appena arrivato e di non avere la possibilità di controllare gli interventi precedenti.

Edgardo Fano della Faisa Cisal, evidenzia come il sindacato sia ancora in attesa, a un anno di distanza dalla richiesta, di un incontro in prefettura con il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.