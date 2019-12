Di Negro, panico nel quartiere per una “sparatoria” ma è un’esercitazione

Genova. Allarme questa sera nel quartiere di Di Negro nella zona della metropolitana per la presenza di almeno una decina di mezzi dei carabinieri arrivati a sirene spiegate con tanto di sparatoria.

Anche alla redazione di Genova24 sono arrivati messaggi preoccupati di persone molto spaventate che chiedevano cosa stesse accadendo.

In realtà si tratta, come spiegano dal comando provinciale di un’esercitazione antiterrorismo: i carabinieri confermano anche di aver sparato dei colpi all’interno della stazione della metro, a quest’ora chiusa e per questo utilizzata per l’eseercitazione.

Domani l’arma fornirà maggiori dettagli, ma intanto i cittadini possono tranquillizzarsi.