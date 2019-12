Genova. E’ abbastanza delicata la situazione del manto stradale tra via Buozzi e via Milano a Di Negro.

Oltre all’ormai nota grossa crepa nell’asfalto all’altezza di via Milano, anche la vicina via Buozzi non se la passa bene. Davanti alla metropolitana di Di Negro resiste da circa 20 gironi una grossa buca davanti al marciapiede proprio in corrispondenza della fermata del bus, con conseguenti disagi soprattutto per chi ha problemi di mobilità visto che è anche perennemente piena d’acqua.

La novità di oggi è una seconda grossa buca, poco più avanti che sta creando disagi perché la polizia locale, non fidandosi a farci passare le auto sopra, ha di fatto ristretto la carreggiata.