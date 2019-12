Derby della Lanterna: Samp imbattuta da sei gare

Erano anni che non si vedeva un Derby della Lanterna così delicato. Le due squadre, infatti, sono separate tra loro da una sola lunghezza, con la Sampdoria che in 17esima posizione precede il Genoa. Annate iniziate male e continuate con alti e bassi anche dopo i cambi in panchina. Thiago Motta e Claudio Ranieri ce la stanno mettendo tutta per far dare una sterzata alle due squadre che sotto la Lanterna cercheranno l’acuto vincente.

Per quanto riguarda le statistiche della sfida, se si prende da una parte il Genoa e lo si accosta all’insieme degli avversari cittadini con stesso titolo sportivo secondo le norme della FIGC, ovvero Sampierdarenese, Sampdoria e Liguria, il bilancio tra campionato e Coppa Italia è di 32 vittorie rossoblu, 40 pareggi e 43 successi blucerchiati. Meglio la Samp anche nel computo totale di gol con un bilancio di 130-119. La storia più recente riferita alle due gare giocate nella stagione passata ci dice che dopo l’1-1 dell’andata con il Genoa in casa fu la Sampdoria a vincere al ritorno per 2-0.

Il Genoa non vince in campionato da 6 gare consecutive (3 pareggi e 3 sconfitte), mentre la Sampdoria ha perso 6 delle ultime 7 partite giocate in trasferta in questo campionato. In 6 delle 7 suddette gare fuori casa, inoltre, la Sampdoria ha sempre subito almeno 2 gol. Il numero 6 si ripete anche per quanto riguarda gli ultimi precedenti, tanti sono infatti gli ultimi scontri in cui la Sampdoria è rimasta imbattuta (4 vittorie e 2 pareggi). Nelle ultime 5stracittadine, invece, l’Under 2.5 è stato ricorrente con 3 partite in cui sono stati segnati 2 gol e le restanti rispettivamente con 1 e 0 reti. A proposito di Under/Over, l’Over 2.5 si è ripetuto in 11 delle 15 giornate di campionato del Genoa mentre l’Under 2.5 ha prevalso di poco (8 volte in 15 turni) quando a scendere in campo è stata la Sampdoria. Tornando alle sfide dirette, in 5 delle ultime 6, la Sampdoria ha sbloccato per prima il risultato: fa eccezione lo 0-0 del 7 aprile 2018.

Tra campionato e Coppa Italia sia il Genoa sia la Sampdoria hanno incassato gol nelle ultime 4 partite e il Genoa è riuscito ad imporsi solo in coppa in casa contro l’Ascoli per 3-2. Campionato e coppa sono invece stati fatali alla Sampdoria che ha perso 3 gare di fila. In 8 delle ultime 10 partite ufficiali del Genoa hanno segnato entrambe le squadre. Agli scommettitori più incalliti, grandi “divoratori” di numeri, non sarà sfuggito il fatto che nel computo dei Parziali/Finali quello che si è ripetuto più sovente nelle partite dei rossoblù è il Parziale X/Finale con sconfitta del Genoa. I blucerchiati hanno invece fattoregistrare 7 partite in cui hanno perso sia al termine dei primi 45 minuti sia al termine della gara.

Il palinsesto di Snai propone varie giocate su questa partita. Come riportato dall’analisi del bonus elaborata da Sportytrader, aprire un conto-gioco sul sito dell’operatore è semplice e iniziare a scommettere cominciando da questa partita potrebbe essere un’occasione veramente interessante.