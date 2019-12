Genova. Forse per far sentire a proprio agio i genovesi, oramai divenuti specie anfibia, o forse per dare un’immagine più veritiera e realistica della città ai turisti, ma in Galleria Mazzini continua a piovere.

Tutti con l’ombrello, quindi, ad curiosare tra i banchi della tradizionale fiera del libro, coperti alla bene e meglio da teli e nylon vari, cercando di non scivolare sulle lastre bagnate del pavimento, oltremodo pericolose.

di 5 Galleria fotografica Galleria Mazzini









E pensare che la ottocentesca galleria, è nel cuore del centro turistico, culturale e amministrativo della città, e da un paio d’anni sotto i “ferri”: il 24 maggio 2017, in piena corsa per le comunali venne annunciato il restyling da parte di Regione Liguria, mentre nel 2018 l’allora assessore Fanghella mise come termine il 2020, per una spesa di 12 milioni di euro. Un lavoro molto complesso, spiegava, e che ad oggi non sembra aver migliorato la situazione. Ma si sa, piove sempre sul bagnato.

(foto di Marcello Zinola)