Decreto Genova, proroga di sei mesi per assunzioni e trasporto pubblico

Genova. Il governo prorogherà di sei mesi le misure contenute nel decreto Genova che riguardano la proroga dei contratti in scadenza per chi ha lavorato all’emergenza Morandi e per il trasporto pubblico locale.

Lo ha garantito il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli al commissario Marco Bucci.

“Abbiamo affrontato le questioni fondamentali di alcune misure previste nel decreto Genova, in particolar modo quella sul personale e sul trasporto pubblico locale – ha detto De Micheli – abbiamo già fatto l’analisi delle norme per prorogare e queste norme entreranno nel decreto cosiddetto Milleproroghe, in modo tale che quelle misure che sono state tante utili in un momento di difficoltà per Genova, siano prorogate sul fronte delle persone che hanno lavorato per l’emergenza sia sul fronte delle risorse per il trasporto ferroviario e anche su gomma”.

“La proroga dei contratti per noi è importantissima – ha commentato il commissario Bucci – speriamo che venga confermato tutto entro fine anno perché, se no, dal primo gennaio perdiamo molte persone e avremmo parecchi problemi”. Sono 220 i lavoratori interessati tra polizia locale, amministrativi, struttura commissariale e assistenti sociali.

“Spero in questi sei mesi di trovare una soluzione definitiva per una buona percentuale – ha concluso Bucci anche perché in Comune stiamo assumendo un sacco di gente e vorrei mettere queste persone nelle graduatorie”.