Cucine da incubo, “caruggi edition”: la polizia chiude un bar in piazza Del Campo

Genova. Ieri pomeriggio la polizia di stato insieme alla polizia locale e agli ispettori della Asl ha effettuato una serie di controlli nel centro storico con particolare attenzione nelle zone di via Prè, via Gramsci e Piazza del Campo.

Durante il servizio i poliziotti hanno identificato 59 persone di cui due segnalate come assuntori di droga, hanno controllato 497 veicoli con il “sistema Mercurio” e ispezionato tre esercizi commerciali.

In particolare al titolare di un bar alimentari di piazza del Campo, già sanzionato nel mese di novembre per omessa esposizione dei prezzi, è stata immediatamente sospesa l’attività per pessime condizioni di pulizia di tutti gli ambienti.

Per le violazioni amministrative contestate gli è stato anche notificato un verbale di 4mila euro.