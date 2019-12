Genova. Prosegue l’intervento dei tecnici di Autostrade per l’Italia all’interno della galleria Bertè della A26, che ieri sera è stata interessata da il crollo di un parte della volta.

Questa mattina siamo andati a vedere quale è la situazione, accompagnati dal personale di Aspi, che ha condotto i giornalisti dentro la galleria in questione, e abbiamo raccolto le immagini che vedete in questo articolo.

Al momento la galleria rimane chiusa al traffico, ma non è chiaro quando questa sarà nuovamente aperta al transito. Nelle immagini abbiamo documentato come alcune seppure ridotte infiltrazioni d’acqua permangono a bordo strada, contenute dalle cosiddette ‘ondine’, una delle quali distaccatasi appunto ieri sera.

Come segnalatoci dagli stessi tecnici di Aspi, come si vede dalle immagini, alcune parti di onduline risulterebbero in parte staccate per via dei lavori di manutenzione iniziati in queste settimane.