Cristina d’Avena, Balbontin, Raco: ecco i nomi per le feste in piazza del Capodanno in provincia

Provincia. Non solo Genova. A fare concorrenza all’evento clou del TriCapodanno con il concerto di Giusy Ferreri, ci sono diverse opzioni musicali o all’insegna della risata nei principali centri della Provincia. A Rapallo la serata è dedicata a grandi e piccini: si parte alle 21 con le Farfalle luminose, personaggi in costume su trampoli e su mezzi scenici si aggirano sul lungomare e nel centro di Rapallo accompagnando il pubblico verso il chiosco della musica. Farà sicuramente molto più piacere ai genitori ascoltare Cristina D’Avena con i Gem Boy: dalle 22 spazio alle sigle degli storici cartoni animati. A mezzanotte e un quarto fuochi d’artificio a cura dei Sestieri di Rapallo.

Il comico Enrique Balbontin è protagonista a Chiavari, in piazza Mazzini, a seguire dj set, mentre al porto turistico l’orchestra I Caravel allieta il pubblico con musiche da ballare in attesa dei fuochi d’artificio.

Risate anche ad Arenzano: in piazza Colombo dalle 21.30 spettacolo di cabaret con Daniele Raco: uno dei comici liguri più amati dal pubblico. A seguire, concerto musicale con il gruppo Audio80, all’insegna delle cover tutte da ballare degli anni Ottanta.

Festa in piazza anche a Camogli: in piazza Centrale alle 22 la band i Gatti Matti propone uno show originale e coinvolgente, per far cantare, ballare e saltare con le migliori hit radiofoniche dagli anni ’70 fino a oggi. Dopo il countdown di mezzanotte e il brindisi, fuochi d’artificio sul molo Rivo Giorgio, musica live e dj-set fino a tarda notte.

In piazza Matteotti a Sestri Levante, dalle 21 alle 3, si festeggia il Capodanno 2020 con un artista del Tigullio: Angelo Minoli, attore, musicista e cantante che intratterrà il pubblico con la sua band. A mezzanotte distribuzione di panettone e spumante.