Corso Monte Grappa, vigile urbano accompagna il cinghiale sulle strisce pedonali

Genova. Un agente della polizia locale che accompagna un cinghiale sulle strisce pedonali, indicandogli il percorso da seguire. È successo in corso Monte Grappa, alle spalle di Brignole. La scena, ripresa da Sara Capaccioni e pubblicata sulla pagina Facebook de Il Mugugno Genovese, è diventata virale in poche ore.

La centrale operativa della municipale ha ricevuto la prima chiamata alle 11.15. Ma il cinghiale, arrivato probabilmente dal torrente nelle vicinanze, è rimasto in zona per ore. Tanto che dopo le 14 altri cittadini segnalavano il fatto nella stessa zona. L’animale è stato poi affidato alle guardie zoofile che lo hanno condotto in una zona sicura.

Si tratta in realtà di uno dei molti interventi che tutti i giorni la polizia locale esegue per la presenza di ungulati in città. “Succede così praticamente tutti i giorni”, riferiscono dalla centrale operativa.