Corso Gastaldi, incendio d’auto nella notte. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta questa notte in corso Gastaldi per spegnere l’incendio di un’autovettura in sosta.

Segnalato da passanti, l’immediato intervento di una squadra di pompieri del distaccamento di Genova Est ha impedito che il rogo si estendesse: il bilancio è di una macchina distrutta, e qualche danno ai mezzi vicini.

Ancora ignota la causa scatenante: dopo l’intervento sono stati fatti i rilievi del caso, per provare a capire se si tratta di atto doloso o incidente.