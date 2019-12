Coronata, passeggero si infuria per il bus guasto: interviene la polizia

Genova. Si è arrabbiato perché il bus della linea 62 che stava salendo a Coronata aveva problemi a una porta di uscita e, nonostante il tentativo di proseguire il viaggio, si è poi dovuto fermare facendo scendere i passeggeri tra cui alcuni anziani.

Uno di loro, però, un uomo di circa 40 anni, si è infuriato con l’autista e con un verificatore Amt salito a bordo per controllare la situazione del bus e agevolare il passaggio dei passeggeri verso un altro mezzo.

L’uomo li ha insultati e minacciati di morte dicendo tra l’altro che “erano contenti che la gente doveva andare a piedi e non avevano rispetto per gli anziani”.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri. Per sedare l’alterco sono dovute intervenire le volanti della polizia. L’uomo è stato denunciato per oltraggio.