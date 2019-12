Genova. Son terminati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza e sistemazione degli impianti di raccolta delle acque piovane di via Cervetto, a Cornigliano.

I tecnici di Aster sono intervenuti procedendo allo sgombero, pulizia e risistemazione della tombinatura sottostante, che anche recentemente aveva creato qualche criticità per la zona.

Foto 2 di 2



Una volta terminato il lavoro “sotto”, si è passati alla parte “sopra”: la strada, dopo opportuna scarificazione del vecchio bitume, è stata sistemata con una nuova copertura di asfalto.