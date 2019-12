Coppa Italia: il Rapallo si classifica al quinto posto

Rapallo. Si chiude al quinto posto l’avventura del Rapallo Pallanuoto nella final six di Coppa Italia femminile 2019. Le gialloblù la spuntano di misura (9-10 il risultato finale) nel match giocato questo pomeriggio contro la Florentia.

Partita non semplice per le liguri. I primi due tempi scivolano via in sostanziale equilibrio: al cambio campo il tabellone segna 3-4.

Nel terzo tempo le gialloblù innescano la quinta e macinano gol, portandosi sul 4-8. Non rimane che gestire il vantaggio, ma il quarto tempo vede la reazione della Florentia, che si porta pericolosamente a tallonare il Rapallo. A 6’26”, sul 6-10 per le gialloblù arrivano due reti di Banchelli, fatto decisamente inusuale, e il gol di Ten Broek, così la formazione toscana si porta ad una lunghezza dalle liguri.

La rimonta, però, si ferma al secondo gol del portiere fiorentino, che si infila in rete sulla sirena: finisce 9-10 ed il Rapallo è quinto.

Da segnalare l’ennesimo rigore parato, tra campionato e coppa, dall’estremo difensore del Rapallo, Carola Falconi.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Rapallo Pallanuoto 9-10

(Parziali: 1-2, 2-2, 1-4, 5-2)

Rari Nantes Florentia: Banchelli 2, Rorandelli, Nesti, Cordovani, Ten Broek 3, Vittori 1, Sorbi, Francini 2, Giachi 1, Nencha, Marioni, Amedeo, Perego. All. Cotti.

Rapallo Pallanuoto: Falconi, Zanetta, Gitto, Giustini 1, Marcialis 2, Gagliardi 2, Kuzina, D’Amico, Colletta, Bujka 5, Foresta, Co’, Bianco. All. Antonucci.

Arbitri: Guarracino e Fusco.

Note. Uscite per limite di falli Zanetta a 4’42” e Gitto a 5’46” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Florentia 3 su 11 più 1 rigore fallito, Rapallo 3 su 6 più 2 rigori di 1 realizzato.

La Florentia, ieri, nell’altro quarto di finale aveva perso 13-5 con L’Ekipe Orizzonte. Oggi, nella prima semifinale, successo del Plebiscito Padova sulla Kelly Milano per 8-5. Questa sera si affontano SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte.