Genova. Confermata allerta fino alle 21 di questa sera, venerdì 20 dicembre, l’allerta meteo rossa su Genova (nonché sul savonese e sul ponente), dove proseguirà in stato arancione fino alle 24.

Sul levante (costa ed entroterra) l’allerta rossa durerà fino a mezzanotte (poi arancione fino alle 8 del mattino di domani).

“La perturbazione si sta spostando da ponente a levante – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, durante il punto stampa nella sede della protezione civile – finora non abbiamo avuto situazioni di particolare disagio e questo è importante in un territorio così fragile, ma non vogliamo essere in alcun modo ottimisti perché dobbiamo aspettare ancora fino a questa sera o fino a domani per il levante”.

Di fatto siamo al giro di boa dell’allerta. “I modelli ci dicono che il quadro è confermato – continua Toti – ci aspettavamo in tutto 200 mm di pioggia e ne sono caduti, infatti, 100 mm nella zone più colpite, inoltre i venti molto forti e la mareggiata che sta salendo rendono il quadro ancora più complicato”.

Le raffiche hanno raggiunto fino a 132 km orario a Fontana Fredda, sulle alture di Sori. Domani sarà una giornata di tregua, ma fa capolino un secondo passaggio previsto nella notte tra sabato e domenica, previste anche domenica mareggiate con onde alta fino a 5 metri.

“Entriamo nel momento più delicato – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – ora siamo nella fase in cui tutta la Liguria è in allerta”.

Al punto stampa anche il consigliere delegato del Comune Sergio Gambino che ha confermato come le squadre di polizia locale, Amiu, Aster e protezione civile siano schierate.

LE PREVISIONI

VENERDI’ 20 DICEMBRE: tempo perturbato con precipitazioni diffuse di forte intensità che daranno luogo a cumulate areali elevate su tutte le zone. Saranno possibili rovesci o temporali con alta probabilità di fenomeni forti, in particolare dalle ore centrali. Dalla serata attenuazione dei fenomeni a partire da Ponente. Venti meridionali fino a burrasca forte nel pomeriggio con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche fino a 150 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento a molto agitato con mareggiate intense su tutte le zone, più persistenti su AB.

SABATO 21 DICEMBRE: nelle prime ore della mattina piogge residue con cumulate significative su C dove permane un’alta probabilità di rovesci/temporali forti; bassa probabilità su BE. Nuovo veloce passaggio perturbato in serata con bassa probabilità di rovesci/temporali forti su BCE. Venti da Sud-Ovest di burrasca su ABC con raffiche fino a 70-90 km/h, in particolare dal pomeriggio sui crinali e sui capi esposti. Mareggiate intense in mattinata su C e parte orientale di B; dopo un temporaneo calo si prevede una ripresa dal pomeriggio con mareggiate intense su ABC.

DOMENICA 22 DICEMBRE: nelle prime ore della mattina un veloce passaggio perturbato porta piogge anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti; cumulate fino a significative su CE. Venti da Ovest, Sud-Ovest fino a burrasca su AC con raffiche che localmente potranno raggiungere 80-100 km/h sui capi esposti e sui crinali. Dal pomeriggio/sera ingresso di venti settentrionali fino a forti su BDE. Mare fino a molto agitato sottocosta con mareggiate intense su C e parte orientale di B, agitato su A con mareggiate.