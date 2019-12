Confcommercio Salute presenta il nuovo portale web per famiglie e imprese

Genova. Un nuovo portale come strumento operativo dell’alleanza tra cittadini e imprese socio-sanitarie. A presentarlo è Confcommercio Salute, sezione specifica dell’associazione di categoria genovese.

Il nuovo sito www.confcommerciosalute.it è suddiviso in due aree tematiche: famiglie e imprese. Questo permetterà alle imprese di specificare la propria gamma di offerte ai cittadini di scegliere quelle di cui hanno bisogno e più comode come ubicazione sul territorio.

Il tutto avendo come garante Confcommercio Salute. La presentazione di questo portale è solo il primo passo di un percorso che coinvolgerà professionalità e territorio nel rispondere ad esigenze vive e chiare della popolazione.

“Teniamo particolarmente a questo aspetto legato alle famiglie, in particolar modo alla popolazione fragile – dice Luca Pallavicini, presidente di Confcommercio Salute Genova – per questo mi sono fatto promotore, insieme agli altri colleghi che compongono oggi la nostra Associazione, di questa iniziativa unica nel suo genere. Come detto prima lo scopo è quello di creare sinergie tra le nostre imprese associate e la popolazione per creare un circuito virtuoso. Abbiamo senz’altro l’intenzione di alzare l’asticella per quanto riguarda la qualità del servizio alle famiglie che si rivolgeranno a noi, il nostro è un settore delicato ed importante e siamo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo”.

“Come Confcommercio Genova – prosegue Paolo Odone che ne è il presidente – sono orgoglioso che parta proprio da Genova questa iniziativa così importante. Già da anni siamo impegnati con il progetto della Silver Economy, che contiene in se molti concetti legati al mondo degli Over 65, fra i quali anche quello della loro tutela e aiuto. In Confcommercio Salute inoltre sono rappresentati anche gli OSS, il settore dipendenze, ed i laboratori di diagnostica oltre che gli anziani. Sono certo che il portale si svilupperà al meglio e che diventerà un pilastro per le aziende e le famiglie”.