Confcommercio Salute, il nuovo portale web dedicato ai servizi di cura e assistenza. Genova avanguardia nazionale

Genova. Un sito web che sappia aggregare tutte le aziende del settore della cura e dell’assistenza sanitaria, per offrire ai cittadini risposte rapide e adeguate alle proprie esigenze.

Questo è “Confcommercio Salute“, il nuovo portale web pensato per essere uno strumento operativo della alleanza tra cittadini e imprese sociosanitarie, e per rappresentare il primo passo di un percorso che coinvolgerà professionalità e territori, nel rispondere alle esigenze vive e chiare della popolazione.

“Teniamo particolarmente a questo aspetto legato alle famiglie – dice Luca Pallavicini, presidente Confcommercio Salute Genova – ed è per questo che mi sono fatto promotore insieme ad altri colleghi che compongono oggi la nostra associazione. Lo scopo è quello di creare delle sinergie tra le nostre imprese associate e la popolazione per creare un circuito virtuoso: abbiamo l’intenzione di alzare l’asticella per quanto riguarda la qualità del servizio alle famiglie che si rivolgeranno a noi, il nostro è un settore delicato ed importante e siamo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo”.

“Come Confcommercio siamo orgogliosi che questa iniziatica così importante proprio da Genova – sottolinea Paolo Odone, presidente di Confcommercio Genova – Da anni siamo impegnati con progetti legati alla silver economy, settore economico che ha tra gli obiettivi anche la tutela e l’aiuto degli over 65. In Confcommercio Salute inoltre sono rappresentati anche gli Oss, il settore dipendenze e i laboratori di diagnostica oltre che gli anziani”.

Le imprese associate a Confcommercio Salute aderiranno infine ad una carta etica per rendersi garanti di servizi di alto livello nei confronti dei cittadini e delle istituzioni per le quali e con le quali collaborano in forma di convenzione.