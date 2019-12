Concerto di Natale al Carlo Felice per il coro di Monte Cauriol, il ricavato andrà alla Gigi Ghirotti

Genova. Torna sul prestigioso palco del Carlo Felice il tradizionale concerto di Natale del coro Monte Cauriol con musiche alpine e canti tradizionali di montagna. “Quest’anno assume per noi una particolare importanza, in quanto siamo alla vigilia della ricorrenza del settantesimo anno del coro che festeggeremo il prossimo anno; infatti, pur se il nucleo originario della compagine era già attivo in veste informale da un paio d’anni, l’esordio ufficiale avvenne nel 1950”, spiegano dal Coro.

In questa particolare circostanza è ripresa la collaborazione nell’organizzazione del concerto, già avviata due anni fa, con l’Associazione Gigi Ghirotti di Genova alla quale sarà devoluto l’utile della serata.

Il Coro Monte Cauriol, è diretto da Massimo Corso, che, dopo gli oltre sessant’anni di direzione del padre Armando, dal 2013 è alla guida del coro e contribuisce all’estensione di un repertorio già molto vasto con le sue nuove armonizzazioni, garantendo la continuità della tradizione del coro con la preparazione musicale dei brani e l’affinamento delle esecuzioni. Viene così riconfermata la finalità principale del Coro Monte Cauriol, perseguita fin dagli esordi, che è quella di condividere tra i coristi l’esperienza del fare musica nel modo più diretto, con l’uso della sola voce, rendendo partecipe l’ascoltatore delle emozioni provate nell’eseguire e nel proporre il frutto di un lavoro su un materiale musicale tramandato da generazioni, ancora in grado di coinvolgere e sorprendere per la sua attualità.

Il coro si augura che “le proprie proposte musicali siano gradite a chi non ha ancora avuto modo di conoscerle e, in particolare, ai giovani che potrebbero essere stimolati ad entrare a far parte della compagine”.

La prevendita presso il botteghino del Teatro è fissata dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 18.00, il sabato dalle 11.00 alle 16.00. Il giorno del concerto, domenica 15 dicembre, il botteghino sarà aperto dalle 18.00 alle 21.00. E’ attiva la vendita telefonica con carta di credito tramite operatore del teatro, senza costi aggiuntivi, dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al n° 0105701650. Prezzi: platea 1° settore: € 20.00, platea 2° settore € 18.00, platea 2° settore invalidi: € 10.00, galleria e balconata € 15.00 – galleria giovani under 26 € 10.00

Per ulteriori informazioni: tel. 010589329 – 0105911697, e-mail: biglietteria@carlofelice.it – gruppi@carlofelice.it.