Con Iren a teatro, biglietti omaggio per 60 clienti

Una serata a teatro è qualcosa di prezioso, un’esperienza indimenticabile. Lo sa bene Iren, che regala ai suoi clienti i biglietti per grandi opere teatrali. Dopo Misery e Il trovatore a Genova, il Gruppo ha messo in palio per 60 fortunati la Carmen di Bizet al teatro Regio di Torino e Lucrezia Borgia al Valli di Reggio Emilia.

Le serate fanno parte delle iniziative dedicate agli iscritti di Iren con Te. L’esclusivo club, riservato ai clienti Iren, permette infatti di accedere ad un mondo di vantaggi.

Iren Con Te: le opere in teatro

Sono 25 clienti iscritti al club di Iren i vincitori di 2 biglietti per Lucrezia Borgia, l’opera di Gaetano Donizetti ispirata all’omonimo racconto di Victor Hugo del 1833.

L’opera è approdata il 6 dicembre al teatro Valli di Reggio Emilia con un cast rinnovato nei suoi pilastri principali: nuovi Lucrezia, Gennaro e Orsini e nuova direzione. Dal podio direttoriale Carla Delfrate è riuscita a offrire un’ottima lettura dell’opera, riuscendo a dare spazio alle raffinatezze timbriche dei protagonisti.

Il 10 dicembre al Teatro Regio di Torino, invece, 35 clienti iscritti a Iren Con Te si sono aggiudicati 2 biglietti per la Carmen di Bizet. Alla base dell’opera lirica c’è una storia d’amore, di passione e di gelosia che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Entusiasta il pubblico: al calar del sipario standing ovation e applausi ininterrotti.