Compostaggio domestico, i nuovi corsi di Amiu partono da San Teodoro

Genova. Riciclare gli avanzi di un pranzo o gli scarti di cucina? E’ un’operazione virtuosa e molto più semplice di quanto possa sembrare. I rifiuti organici, se adeguatamente trattati, possono infatti diventare un ottimo concime per il nostro terrazzo, orto o giardino. Il tutto avviene grazie al compostaggio domestico: un trattamento fatto in casa che permette di recuperare gli scarti vegetali che quotidianamente produciamo, trasformandoli in compost. Può essere fatto sul balcone di casa con apposite fioriere oppure su terrazzi, giardini o poggioli con le compostiere, che sono specifici contenitori areati. Per dare un’idea del compost potenzialmente prodotto da ciascuno di noi, basti pensare che una famiglia di tre persone in un anno produce la quantità di compost necessaria per 20 fioriere.

E ora a Genova partono i nuovi corsi di compostaggio domestico organizzati da Amiu, in collaborazione con Italia Nostra. Il primo appuntamento è fissato giovedì 12 dicembre dalle 17.30 alle 19, nei locali dell’ex Circoscrizione in via Lugo 6, a San Teodoro: nell’occasione un “mastro compostatore” insegnerà a tutti i presenti i segreti per realizzare un ottimo compostaggio domestico. Con il compostaggio domestico il risparmio è doppio in quanto le famiglie che decidono di realizzarlo nella propria abitazione hanno diritto anche a uno sconto sulla Tari. Non solo: anche la partecipazione ai corsi di formazione in materia di raccolta differenziata e sul riuso dei materiali, organizzati da Amiu, dà diritto all’accredito, per ogni nucleo familiare, di un punto che andrà a sommarsi a quelli ottenuti conferendo all’isola ecologica, Ecovan ed Ecocar.

Il corso di giovedì 12 dicembre, organizzato con la collaborazione anche del Municipio II Centro Ovest, sarà il primo di una serie di appuntamenti organizzati in tutte le municipalità cittadine. Mercoledì 18 dicembre i corsi faranno tappa nel Municipio Medio Levante, presso la Sala Consiliare del Municipio in via Mascherpa 34r.

Qui alcune info tratte dal libro pubblicato grazie al prezioso supporto dell’esperto Federico Valerio: https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/05/manuale_composaggio_federico_valerio.pdf

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Amiu, all’indirizzo: https://www.amiu.genova.it/tari/riduzioni-tari/riduzione-compostaggio/