Cogorno, frana su una casa: due persone e due cani messi in salvo

Cogorno. La terra continua a franare anche diverse ore dopo la fine delle piogge. Dopo una domenica di lavoro intenso per i vigili del fuoco, nella notte, una nuova emergenza è scattata a Cogorno, nell’immediato entroterra del Tigullio.

Intorno all’1e30 i vigili del fuoco di Genova e Chiavari sono intervenuti in via San Martino dove una frana si è staccata da una collina e ha investito l’ingresso di una palazzina. L’abitazione è stata parzialmente danneggiata ma non ci sono stati feriti.

Le due persone che abitano all’interno della casa sono state messe in salvo insieme ai loro due can e fatte evacuare. Il sindaco di Cogorno è stato avvertito della situazione.