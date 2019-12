Genova. Extra time sfortunato per il Città di Cogoleto, che in vantaggio di una rete (segnata da Grezzi), viene raggiunto (Furnò) dal San Bernardino Solferino.

Il commento post gara è affidato a capitan Federico Perrone: “Partita molto combattuta, dopo essere passati in vantaggio con Grezzi, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, purtroppo non sfruttate al meglio e come spesso accade nel calcio, abbiamo subito (al 94°) il loro pareggio, viziato, da un fallo a nostro favore non fischiato, mentre in precedenza ci sono stati negati due rigori solari…”.

“I nuovi innesti si sono integrati da subito nel nostro spogliatoio, oggi abbiamo fatto una grande gara, peccato non aver messo le mani su una vittoria, ampiamente meritata sul campo, ma il punto muove comunque la classifica”.