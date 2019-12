Cogoleto. Seconda vittoria stagionale per il Città di Cogoleto, che resta ultimo in classifica ma si riavvicina alle altre contendenti nella corsa alla salvezza, prima tra le quali la Vecchiaudace Campomorone, battuta oggi per 2-1.

Il tecnico Luciano Parodi, oggi in panchina al posto dello squalificato Derio Parodi, commenta così la gara: “È stata una bella partita, i ragazzi l’hanno interpretata in un’ottima maniera. Nel primo tempo abbiamo un po’ faticato, poi nel secondo tempo hanno fatto il loro, lottando su ogni pallone. Devo fare i complimenti prima di tutto al ragazzo che ha esordito, Parodi; bravi tutti, è stata una partita importante, bisognava fare i tre punti“.

“Siamo contenti prima di tutto per i ragazzi ma soprattutto per tutti i dirigenti che stanno facendo già da agosto un lavoro veramente incredibile. La vittoria la dedichiamo a loro e naturalmente al mister; io sto bene in tribuna a segnare gli appunti per lui e aspettiamo il suo ritorno in panchina” conclude Parodi.

“È stata una partita molto difficile – dice il portiere Massimiliano Lucchetti – contro la mia ex squadra. Abbiamo fatto un’ottima partita; nel primo tempo meglio la Vecchiaudace, nel secondo meglio noi. Oggi la vittoria era troppo importante. Mi trovo benissimo. Avevo dei dubbi più che altro per la distanza, da Serra Riccò a Cogoleto non è così vicino, però ho trovato un gruppo splendido e secondo me possiamo veramente toglierci delle belle soddisfazioni“.