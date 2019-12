Chiavari, ladro di vestiti malmena addetto sicurezza per scappare. Arrestato dalla polizia

Genova. Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato di Genova, ha arrestato un 34enne di Rapallo per furto aggravato. Il giovane ha sottratto alcuni capi d’abbigliamento, per un valore commerciale di circa 80 euro, per poi indossarli e cercare di uscire senza pagare.

Alle casse, però, è stato fermato da un addetto alla sicurezza che lo aveva tenuto d’occhio accorgendosi del furto. Il ladro a quel punto, per guadagnarsi la fuga, ha colpito il dipendente tanto da procurargli delle contusioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Gli agenti del Commissariato di Chiavari, intervenuti in soccorso dell’addetto alla sicurezza, hanno così tratto in arresto il giovane trovandolo ancora con tutti i capi poco prima rubati perfettamente indossati.