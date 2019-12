Chiavari, con l’auto nel dirupo rimane incastrato. Salvato dai Vigili del Fuoco

Genova. Questa mattina, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Leivi, in via Selaschi, per un incidente stradale per una vettura precipitata in una scarpata e con il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno rimosso il tetto della macchina per permettere l’estrazione del ferito, consegnandolo poi alle cure del 118 presente sul posto.

E il secondo caso in poche ore di auto finite nel dirupo: ieri pomeriggio un Suv è uscito di strada sulla A12, terminando la sua corsa trenta metri più in basso.