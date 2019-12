Chiavari, chiusura temporanea di via Entella per pulizia tombinature e caditoie

Chiavari. Pulizia delle tombinature e delle caditoie per una corretta regimazione delle acque bianche di via Entella. Lunedì 9 dicembre è prevista la chiusura temporanea della via per permettere il progressivo avanzamento dei lavori.

I tecnici comunali, affiancati dal personale di Iren Acqua Tigullio, provvederanno a liberare dai detriti e dai sedimenti le caditoie e i “braccetti” che si immettono nel canale principale, ma anche a ripulire le vasche di decantazione presenti in zona.

«Proseguiamo con la manutenzione puntuale dei canali primari in quelle zone in cui abbiamo riscontrato problematiche a livello di scarico e raccolta delle acque piovane, pulizie programmate periodicamente per migliorare la portata dei condotti – interviene il consigliere comunale delegato Ato e al deflusso delle acque bianche, Paolo Garibaldi – L’impegno della nostra amministrazione continua, oltre ai due cantieri in corso, uno in piazza Roma lato sud e l’altro in via Preli, procediamo con la manutenzione ordinaria delle tubature cittadine».