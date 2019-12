Champions League, la Pro Recco conclude il girone di andata affrontando la Dinamo Tbilisi

Recco. La grande vittoria di Budapest è già un ricordo: domani, lunedì 9 dicembre, alle ore 20,30, la Pro Recco chiuderà il girone di andata di Champions League a Novara, contro la Dinamo Tbilisi, fanalino di coda nel gruppo B.

La vendita dei biglietti è stata attivata dalla Waterpolo Novara sul sito vivaticket.it, nei punti vendita Vivaticket attivi in tutta Italia e indicati sul sito oppure presso la piscina del Terdoppio. Quindici euro il prezzo del ticket intero, dieci il ridotto per gli Under 16.

Un’altra grande notte europea aspetta i biancocelesti, all’ultima fatica del 2019. Chiudere con una vittoria il girone di andata per aspettare, in tranquillità, il risultato della sfida tutta ungherese tra Osc e Ferencvaros, terza e prima in classifica, in programma sabato 14 dicembre.

“Vapenski è il loro giocatore più forte, ma noi abbiamo maggiore qualità e sono certo che porteremo a casa altri tre punti chiudendo in bellezza questa prima metà di stagione”, afferma Dusan Mandic.

Il mancino serbo è stato il protagonista dell’ultima vittoria a Budapest, cinque reti impreziosite dalla prodezza dell’elicottero. Il marchio di fabbrica di Hosnyánszky sta diventando il gol alla Mandic. “È vero, mi piace questo tiro – ammette il numero 3 biancoceleste – ho già segnato così alla Croazia due volte, una alle Olimpiadi di Rio e una durante l’ultima World League. Quando prendo la palla bene, ci provo”.

Arbitreranno la partita Dutilh-Dumas (Olanda) e Ohme (Germania); delegato il serbo Perisic.