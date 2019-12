Genova. Furto nella notte in un’abitazione di via San Benedetto da Cesino in Val Polcevera.

I ladri si sono introdotti nell’appartamento attraverso la finestra del bagno che è stata danneggiata.

Dall’abitazione sono stati portati via 700 euro in contanti e due collane d’oro.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Indagini in corso.