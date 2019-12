Centro storico, spray al peperoncino su poliziotti che lo stanno arrestando. Tre agenti feriti

Genova. I poliziotti del Commissariato Centro hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Genova nei confronti di un cittadino algerino di 34 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, allontanatosi dalla comunità presso cui stava scontando una precedente pena. L’uomo è stato anche denunciato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, nonché per ricettazione e porto abusivo di armi.

I fatti risalgono a mercoledì pomeriggio quando gli agenti, incaricati del suo rintraccio, lo hanno notato fermo in via della Maddalena, all’angolo con via ai Quattro Canti. L’uomo ha destato l’attenzione dei poliziotti per il fare guardingo e perché teneva stretta nelle mani una bomboletta di spray urticante, immediatamente utilizzata nei loro confronti non appena si sono avvicinati e qualificati.

Approfittando del momento concitato, ha provato a darsi alla fuga ma è stato fermato dagli agenti nonostante fossero ostacolati dal forte bruciore agli occhi provocato dalla sostanza urticante.

Il 34enne ha mantenuto un comportamento violento fino all’accompagnamento presso gli uffici della questura, cercando in tutti i modi di colpire i poliziotti con calci e pugni, ferendone tra. Al momento l’uomo si trova presso il carcere di Marassi