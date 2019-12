Centro storico, spacciava in appartamento: trovati in casa 5 kg di droga e 40 mila euro in contanti

Genova. Teneva in casa quasi 5 chili di droga e 40 mila euro circa in contanti. Un pusher del centro storico, 38enne genovese incensurato, è stato arrestato ieri sera alle 23 in vico Inferiore Valoria dai poliziotti del commissariato centro con l’aiuto dei colleghi delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e di militari dell’esercito.

Sono stati proprio gli esposti di alcuni residenti che segnalavano in via dei Giustiniani la presenza assidua di giovani dediti al consumo di sostanze stupefacenti, a indirizzare l’attività di controllo dei poliziotti del commissariato.

Ieri sera, gli stessi agenti hanno notato un via vai sospetto nei pressi di un civico di vico Valoria e, dopo una breve attività di appostamento, hanno individuato l’appartamento visitato dai giovani consumatori.

Immediata è scattata la perquisizione dell’abitazione occupata dall’uomo, all’interno della quale sono stati rinvenuti 4,8 chili di cannabinoidi, 38.400 euro in banconote di vario taglio e materiale destinato al confezionamento, il tutto ingegnosamente occultato negli anfratti dei mobili e dei muri.

L’uomo è stato arrestato e associato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.