Genova. Una bambina di tre anni e mezzo è morta dopo essere caduta da una finestra al sesto piano in vico San Marcellino, nel centro storico di Genova, a pochi metri da piazza Fossatello.

La bimba era originaria del Bangladesh. A indagare sulla dinamica è la squadra mobile. Dalle prime informazioni è emerso che era sola in casa al momento della tragedia. La madre era uscita per pochi minuti per andare a prendere la sorellina e l’avrebbe lasciata a casa per non farle prendere freddo, siccome aveva la febbre. La piccola allora si sarebbe sporta dal davanzale precipitando sul selciato.

Secondo alcuni testimoni la donna, che avrebbe sentito urlare nel vicolo, avrebbe portato la figlioletta in via Fossatello dove la famiglia gestisce un piccolo negozio. Lì, insieme alle volanti, sono arrivati i militi del 118 che hanno tentato di rianimare la bambina, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto la scientifica per i rilievi nel vicolo dove si è consumata la tragedia. Gli investigatori della squadra mobile stanno ascoltando alcuni testimoni che hanno assistito a quanto accaduto e stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per capire per quanto tempo la piccola sia rimasta sola in casa. La zona è stata transennata dalla polizia.