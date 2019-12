Carne scaduta nel banco frigo: 10 mila euro di multa per un supermercato

Genova. Alimenti scaduti sullo scaffale e una tara insufficiente alla bilancia. Per questo la polizia locale dell’8º distretto territoriale (Medio Levante) ha sanzionato ieri un supermercato del centro.

È stata una cittadina a segnalare la situazione agli agenti, avvicinandoli per strada. Il personale di polizia locale è subito andato a fare un sopralluogo trovando in uno dei frigo della media struttura di vendita 4 burger di pollo e 3 kebab di pollo, con data di scadenza antecedente a quella del controllo.

I prodotti sono stati sequestrati per essere distrutti e al legale responsabile è stata comminata una sanzione da 10 mila euro. Ulteriori controlli hanno portato a scoprire che l’impostazione della tara sulla bilancia del reparto ortofrutta era insufficiente e per per questo motivo si è aggiunta una sanzione amministrativa da 172 euro.