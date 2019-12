Carige, niente strenne natalizie: soldi al Gaslini per il progetto contro la violenza su minori

Genova. “Negli ultimi anni, dal 2015 al 2019, ci sono stati tra i 70 e i 90 casi all’anno di ricoveri per violenza sui minori, una volta che questi casi arrivano da noi si attiva una procedura integrata che prevede, oltre all’intervento sanitario, anche una presa in carico integrata con l’apporto di psicologi e assistenti sociali”. Emanuela Piccotti, responsabile del pronto soccorso dell’istituto Gaslini, spiega con questi numeri, “purtroppo sottostimati anche a livello nazionale”, l’attività di contrasto che viene svolta all’interno dell’ospedale.

Il Gaslini, infatti, ha messo in campo un progetto “la casa sull’albero”, uno spazio accogliente e rassicurante finalizzato all’osservazione della relazione tra bambino e famiglia da 0 a 14 anni, per la prevenzione, l’individuazione precoce e la presa in carico dei casi di violenza e fragilità del bambino. Un progetto che ha trovato la solidarietà di Banca Carige che, anche quest’anno, ha deciso di devolvere in beneficenza l’intero budget destinato agli omaggi natalizi attraverso la partnership con Gaslini Onlus.

“La speranza di poter dare un futuro migliore a molti bambini -ha spiegato Gianluca Guaitani, responsabile commerciale di Banca Carige – ci ha guidato nella scelta del progetto solidale da sostenere. Un progetto di grande rilevanza sociale, per lanciare un segnale di forte vicinanza a tutti coloro che quotidianamente si prodigano per il benessere fisico e psicologico dell’infanzia”. Un rapporto che si consolida tra due eccellenze del territorio, in campo medico e finanziario.

“Quest’anno la donazione della banca offre un contributo determinante alla realizzazione di un progetto necessario e importantissimo – ha ricordato Maurizio Luvizone, segretario generale Gaslini Onlus – sotto il profilo sanitario e sociale, come la Casa sull’Albero. Gaslini Onlus. Inoltre, grazie a Carige, avremo modo di promuovere la nostra piattaforma digitale di crowdfunding (https://sostienici.gaslinionlus.it/) con la quale inauguriamo un sistema di donazione online semplice, immediato e sicuro anche per piccole somme”