Carige, da Consob ok all’aumento ma ritorno a piazza Affari solo ad alcune condizioni

Genova. Consob ha approvato il prospetto informativo dell’aumento di capitale Carige da 700 milioni di euro, garantito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, anche con lo Schema volontario, e nel quale entrerà nell’istituto la trentina Cassa centrale banca. L’offerta agli azionisti avrà inizio oggi alle 9 e terminerà alle ore 14 del 13 dicembre, con data di regolamento prevista il 20 dicembre. La notizia è arrivata nella notte con una nota.

Il sì della Consob, comunque, non è incondizionato: il collegio dell’autorità ha mosso una serie di rilievi sulle modalità della ricapitalizzazione e sulle ripercussioni per i piccoli azionisti. Peraltro proprio ieri il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Carige Michele Petrera ha impugnato al tribunale di Genova la delibera dell’assemblea della banca ligure che il 20 settembre ha approvato l’aumento di capitale per 700 milioni (senza chiedere la sospensiva, però).

Consob vuole sapere dalla banca i dettagli su alcuni aspetti. In particolare, vuole che siano spiegate le motivazioni che hanno portato a comprimere l’operazione di aumento in 15 giorni anziché nei 40 giorni canonici. Le risposte dovranno arrivare con una nota stampa.

Altro aspetto sul quale Consob ha imposto alla banca di dare chiarimenti è la probabilità che alla fine della ricapitalizzazione il flottante – le azioni negoziate sul mercato – si riduca sotto la soglia del 10% del capitale. In questo caso Carige dovrà rendere noto che la Borsa Italiana ha comunicato nei giorni scorsi che in tale evenienza non riammetterà i titoli a negoziazione.

Sempre nella notte è arrivata anche la comunicazione di Amco relativa all’operazione di acquisto di €2,8 miliardi di crediti deteriorati di Banca Carige.