Carcere di Marassi, detenuto con l’epatite C prende a morsi un agente

Genova. Ancora un grave episodio di violenza al carcere genovese di Marassi. Nel pomeriggio di ieri un poliziotto penitenziario è stato aggredito e ferito da un detenuto – Ne dà notizia il Segretario Regionale della Uilpa Penitenziari, Fabio Pagani.

Il detenuto, classe 1976, affetto tra l’altro da epatite C, “ha prima tentato di infilzare il poliziotto con con un pezzo di ferro di circa 40 cm e successivamente l’ha preso a morsi” racconta Pagani. “Solo grazie all’intervento del personale di polizia penitenziaria accorso si è riusciti a ristabilire l’ordine, trasportato all’Ospedale San Martino, il poliziotto, è stato giudicato guaribile in 7 giorni”

“E’ chiaro che così non è più possibile lavorare – dice ancora il sindacalista – A Marassi, inoltre, l’Amministrazione Penitenziaria fa di tutto per aggravare le condizioni, già molto penalizzanti, del lavoro. Si continuano ad aprire reparti senza l’assegnazione di alcuna unità di rinforzo. E’ sin troppo facile recuperare spazi e posti letto riversando solo sulla Polizia Penitenziaria carichi di lavoro insostenibili e fattori di rischio per l’incolumità personale.