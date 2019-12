“Capodanno in coda sulla A10 tra Genova e Savona”, quando l’ironia prova a sconfiggere la frustrazione

Genova. Ci provano ancora, nonostante tutto, a scherzare gli automobilisti genovesi, i pendolari e i vacanzieri che cercano di raggiungere invano il ponente ligure affrontando ore infinite di coda a causa del risiko di cantieri, scambi di carreggiate, caselli chiusi.

E così qualcuno ha provato a trasformare la disperazione in ironia con un vero evento ad hoc. “Capodanno in coda sulla A10 tra Genova e Savona”. “Speciale capodanno 2020 super luxury sull’autostrada più cara d’Italia – recita il sottotiolo dell’evento – Special Dj: Roberto Tomasi (from ASPI)

Vocalist: Danilo Toninelli”.

Perché d’altronde, tutti sanno bene che a prendere l’A10 la sera del 31 dicembre si corre il serio rischio di stappare lo spumante in autostrada.

Fondamentale quindi non dimenticare i bicchieri!

Per partecipare all’evento basta iscriversi a questa pagina