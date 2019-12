Capodanno 2020, “botti” vietati ovunque. A De Ferrari divieto anche per lo spray urticante

Genova. Niente botti o altri artifizi pirotecnici in tutti i luoghi all’aperto, deroghe sugli orari della vendita di alcolici (ma sono vietati vendita e consumo in contenitori di vetro o metallo) e divieto di portare con sé nell’area di piazza De Ferrari dispositivi di difesa personale come lo saray urticante. Sono queste le principali misure contenute nell’ordinanza approvata dal Comune di Genova per la notte di Capodanno o meglio per la tre giorni di serate in piazza (dal 29 al 31 dicembre) organizzate da Comune e Regione per festeggiare il Capodanno 2020.

In dettaglio ecco quali sono i divieti, che saranno attivi già dalla sera del 29 dicembre.

Su tutto il territorio cittadino dalle ore 19.30 dei giorno 29 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2019 e dalle ore 19.30 dei giorno 30 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2019 e dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 1 gennaio 2020 la detenzione di ogni tipo di artificio pirotecnico / materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;

Limitatamente al territorio della Piazza de Ferrari compresa nel perimetro tra le Vie Vernazza, XX Settembre, Dante, Petrarca, Cardinal Boetto, Salita del Fondaco, Vico San Matteo, Vico Falamonica, Via alla Casa di Risparmio, Via XXV Aprile incrocio Via Roma e Piazza Labò,

a) dalle ore 20.00 dei giorno 29 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2019, dalle ore 20.00 dei giorno 30 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2019 la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

b) dalle ore 19.30 dei giorno 29 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2019, dalle ore 19.30 dei giorno 30 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2019 la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

c) dalle ore 20.00 dei giorno 29 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2019, dalle ore 20.00 dei giorno 30 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2019 la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. E’ consentita la sola detenzione e consumo di bevande esclusivamente contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;

d) dalle ore 19.00 dei giorno 29 dicembre 2019 fino al termine dello spettacolo, dalle ore 19.00 dei giorno 30 dicembre 2019 fino al termine dello spettacolo e dalle ore 19.00 dei giorno 31 dicembre 2019 fino al termine dello spettacolo la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. Suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta appositamente istituito per la loro custodia ubicato in via Petrarca.

Inoltre su tutto il territorio cittadino è vietata: dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 1 gennaio 2020 la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del “Porto Antico”;

Dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 1 gennaio 2020 la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

Dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 1 gennaio 2020 la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. E’ consentita la sola detenzione e consumo di bevande esclusivamente contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone.