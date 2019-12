Capodanno 2020, a Genova la festa si fa in tre: ecco il programma degli eventi

Genova. Dai Mates a Gabry Ponte, dalle star di Youtube al piatto forte Giusy Ferreri nella notte più lunga dell’anno. Una grande festa all’aperto che quest’anno si farà in tre per accontentare tutte le fasce di pubblico. Comune e Regione lo chiamano Tricapodanno e la logica alla base è chiara: “Vogliamo far vedere che in Liguria e a Genova si sta bene, che si può venire per più di un giorno e godere delle nostre bellezze, il messaggio è quello della visita estesa”, spiega Bucci. Piazza De Ferrari si trasformerà per tre giorni in un palcoscenico all’aperto.

Domenica 29 dicembre la festa inizia alle 20 con i Mates, vere e proprie star del web, seguiti alle 22 da Gabry Ponte, dj di fama mondiale e icona degli anni Novanta.

Lunedì 30, invece, i protagonisti dalle 20 saranno gli Awed e i suoi amici, trio di giovanissimi youtuber. Dal web un’altra star, il quindicenne Cromo al secolo Matteo Cerisola, rapper tra i più originali. Alle 22 appuntamento clou col concerto dei Boomdabash, una delle migliori reggae band d’Italia.

Il 31 dicembre, infine la notte di Capodanno prenderà il via alle 21.30 con Tedua, rapper di Cogoleto apprezzatissimo dai giovani, quindi il concerto di Giusy Ferreri, cantante di primo piano che ha partecipato a tre edizioni di Sanremo e ha sfornato tormentoni come “Roma-Bangkok” e “Amore e Capoeira” con cui ha vinto il Wind Summer Festival insieme a Takagi&Ketra.

Questo è uno sforzo straordinario da parte dell’amministrazione regionale e del Comune di Genova – spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – questa sarà la piazza rappresenta tutta la Liguria e, ovviamente questo è un segnale importante per dire che, nonostante qualche difficoltà, la nostra regione è raggiungibile, è uno straordinario posto da visitare e, con questo Capodanno, vogliamo dare un grande segnale non solo di normalità ma anche di fruibilità e di grande bellezza”.

GLI EVENTI COLLATERALI

STRADA NUOVA

La notte di Capodanno può iniziare dall’atrio del museo di palazzo Bianco, con “Pinocchio al museo”, un adventure game a metà tra il videogioco e la caccia al tesoro. Serve circa un’ora di tempo e uno smartphone per trovare i QR Code nascosti, risolvere gli enigmi disseminati nei palazzi ed effettuare scelte che modificheranno la storia di Collodi. Sarà un nuovo modo per vivere il museo, le partenze sono tre: alle 20.30; 22.00; 0.15. Info: Bookshop Musei di Strada Nuova 010 2759185 Prenotazioni: www.happyticket.it

Nel quadro delle aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli per la notte di Capodanno aprirà anche quest’anno il palazzo Tobia Pallavicino, sede cinquecentesca della Camera di Commercio di Genova, in via Garibaldi 4. Dalle 21 all’una saranno aperti e visitabili liberamente l’atrio e il piano nobile, con la straordinaria bellezza della Sala Dorata con i celebri specchi, gli stucchi dorati e gli affreschi di Lorenzo De Ferrari.

Anche palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di via Garibaldi 7, propone una giornata speciale per Capodanno alla scoperta di Bernardo Strozzi. Martedì 31 dicembre, dalle 10 alle 18 e dalle 21 all’una sarà possibile scoprire le opere e la carriera del prete genovese a cui è dedicata la mostra monografica “Bernardo Strozzi (1582-1644). La conquista del colore” festeggiando l’inizio del 2020 con un brindisi speciale. La mostra, con oltre quaranta opere, presenta anche circa 15 opere mai esposte e cinque inediti assoluti.

Per info e prenotazioni: 010 0983860 (orario lavorativo) – cell. 3938246228 (prefestivi/festivi). www.palazzolomellino.org

In più dalle ore 22 la via, gli atri dei palazzi e di Tursi saranno animati dalla “Tanto Grass Gang Band”, che proporrà cadenze jazz, pop e funk coinvolgendo il pubblico nella musica e nel ballo.

Dalle ore 23,30 brindisi e un benvenuto al 2020 nel cortile di palazzo Tursi e dopo la mezzanotte ancora musica sulle note del violino Vuillaume (liutaio prediletto da Paganini) di Andrea Cardinale, della chitarra Ramirez (appartenuta a Andres Segovia) di Josè Scanu e del flauto di Gaia Godani per ascoltare celebri brani di Nicolò Paganini e Gioachino Rossini arrivando al ‘900 con il tango classico e di Piazzolla con un occhio alla musica del cinema e un omaggio alla canzone classica e non solo.

PORTO ANTICO

La piazza delle Feste con vista sul Porto Antico si aprirà alle 22.00 (ingresso libero) a Calata Falcone Borsellino con l‘orchestra di Fiati della Città di Cinquefrondi e i suoi 50 elementi propongono un repertorio musicale di alta qualità che spazia dai brani classici di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini fino ad arrivare a Enrico Morricone, Nicola Piovani e Leonard Cohen. La serata sarà presentata da Max Repetto con la partecipazione straordinaria di Andrea Carlini. Dopo il brindisi di mezzanotte il divertimento prosegue fino all’alba con uno scatenato DJ SET.

A piazzale Mandraccio si potranno trovare gli artisti della XIX edizione di “Circumnavigando – Festival Internazionale Circo Teatro – Fool Immersion” sotto il tendone da circo dalle ore 22 uno spettacolo unico fatto di acrobazie, teatro, danza e musica insieme alla Compagnia My Laika/Side Kunst Cirque (ingresso a pagamento).

Anche per più piccoli e le loro famiglie “La città dei bambini e dei ragazzi” nei Magazzini del Cotone dalle 21 resterà aperta tutta la sera con un programma di giochi, laboratori e animazioni speciali: uno stravagante scienziato accompagnerà i bambini alla scoperta dei cambiamenti climatici e del sempre più delicato equilibrio dell’ecosistema, mentre giocolieri ed equilibristi daranno il benvenuto ai partecipanti alla serata e introdurranno al colorato e festoso Circobus. (Ingresso a pagamento).

Non si può trascurare poi “San Silvestro sul Ghiaccio” la pista di pattinaggio sarà aperta (ingresso a pagamento) dalle 22 alle 5 del 1 gennaio. Un Capodanno con tanta musica, luci e brindisi a mezzanotte.

PALAZZO DUCALE

Cultura, cena di gala e tante sorprese tra brindisi e festeggiamenti in uno dei cuori pulsanti del turismo cittadino. Palazzo Ducale si apre alla città e le sue mostre saranno visitabili fino 2 per festeggiare l’ultima notte dell’anno all’insegna dell’arte e della bellezza.

In più “Aspettando gli Anni Venti” esattamente un secolo dopo, un cenone in stile e con l’accompagnamento della Genova Swing Band e naturalmente la mostra “Anni Venti in Italia”.

E’ prevista anche l’accoppiata visita alla mostra “Anni Venti in Italia” e brindisi di mezzanotte con spumante, panettone e mandarini nel Loggiato del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale. https://www.happyticket.it/genova/acquista-prodotti/366-aspettando-gli-anni-20.htm

Anche per gli appassionati di Hitchcock e Banksy ci sono varie possibilità, per chi vuole trascorrere un Capodanno originale all’insegna dell’arte: la serata si snoderà tra Buffet & Drink nella sala del Fondaco di Palazzo Ducale e le mostre “Il secondo principio di un artista chiamato Banksy” e “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”. Una serata esclusiva, con locale dedicato, buffet e brindisi di mezzanotte oppure spumante, panettone e mandarini sempre nel Loggiato del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

https://www.happyticket.it/genova/acquista-prodotti/364-capodanno-pop-palazzo-ducale.htm