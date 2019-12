Genova. La tripletta di Curabba e la rete di Galluccio mandano in cielo il Campomorone, capace di espugnare (4-2) il terreno del Rivasamba.

Moreno Curabba, non nuovo a prodezze del genere, si presenta, ai microfoni di Ge24, visibilmente soddisfatto.

“E’ stata una partita tosta, il Rivasamba è partito fortissimo, ma, per fortuna, abbiamo sfruttato con il sottoscritto e Galluccio le occasioni, che ci hanno permesso di andare al riposo sul risultato parziale di 2-0″.

“Al rientro in campo ho segnato la terza rete, il Rivasamba ridotto in dieci uomini (ndr, espulsione di Severi) ha cercato di reagire, ma la squadra ha gestito bene ogni situazione di gioco, vincendo il match per 4-2″.

“Segnare tre goal fa sempre piacere, ma sono contento, al di là della soddisfazione personale, perchè sono serviti a vincere una partita molto importante in chiave salvezza”.