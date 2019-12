Non è arrivata l’impresa tanto sperata per le Campomorone Lady. Le ragazze di mister Pampolini ritornano da Como con un secco 3-0 che per quanto possa essere severo dimostra un certo divario, almeno nei numeri, fra le lariane e le liguri. Pellegrinelli, Ferrario e Clerici vanno a segno per le comasche che non sbagliano e rinsaldano il proprio primato in campionato salendo a 27 punti, nove in più delle biancoblù che ora non possono più sbagliare.

L’obbiettivo di rientrare fra le prime tre della categoria si allontana quindi, anche se siamo solo alla 10^ giornata, le genovesi non possono lasciare più occasioni per strada nonostante una classifica piuttosto corta. Prima della fine dell’anno c’è da fare punti nell’altro big match con la Biellese, squadra tosta e quadrata, ma che dovrà fare i conti con la fame delle biancoblù e con un buon ruolino di marcia casalingo. Una vittoria con le piemontesi domenica potrebbe dare una svolta importante e fare arrivare all’anno nuovo le ragazze di Pampolini con una fiducia più salda.