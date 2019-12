Chiavari. Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite della quattordicesima giornata, ha squalificato sei calciatori di Serie B, tutti per una giornata.

Si tratta di Salvatore Molina (Crotone), Marco Pinato (Pisa), Juan Manuel Ramos (Spezia), Bostjan Cesar (ChievoVerona), Luca Paganini (Frosinone) e Michele Pellizzer (Virtus Entella).

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, è stato squalificato per tre gare con ammenda di 5.000 euro in quanto espulso “per avere, al 33° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; per avere inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco con atteggiamento intimidatorio, reiterato tali proteste e gridato al direttore di gara un epiteto insultante”.

Luigi Piacente, allenatore del Cosenza, espulso “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato veementemente una decisione arbitrale”, non potrà sedere in panchina per una giornata.

Andrea De Poli, dirigente del Cosenza, è stato squalificato per una gara in quanto allontanato “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato veementemente una decisione arbitrale”.

Ammenda di 2.000 euro al Cosenza “per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, nel proprio settore acceso alcuni fumogeni”.

La classifica dei marcatori dopo 14 giornate:

11 reti: Iemmello (Perugia)

10 reti: Marconi (Pisa)

8 reti: Simy (Crotone), Galano (Pescara)

6 reti: Machin (Pescara), Diaw (Cittadella)

5 reti: Pettinari (Trapani), Da Cruz, Scamacca (Ascoli), Ciano (Frosinone), Mancuso (Empoli)

4 reti: Ragusa (Spezia), Rivière (Cosenza), Dionisi (Frosinone), Coda (Benevento), G. De Luca (Virtus Entella), Bruccini (Cosenza), Ninkovic (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Strizzolo (Pordenone), Capello (Venezia), Kiyine, Jallow (Salernitana), Marsura (Livorno), Djordjevic, Meggiorini (ChievoVerona)

3 reti: Marras (Livorno), Cissè (Juve Stabia), Paganini (Frosinone), Schenetti (Virtus Entella), Bidaoui (Spezia), Kragl (Benevento), Taugourdeau (Trapani), Forte (Juve Stabia), Frattesi (Empoli), Pierini (Cosenza), Ardemagni (Ascoli), Bocalon, Aramu (Venezia), Pobega (Pordenone), Crociata, Benali, Mustacchio (Crotone)

2 reti: Luppi (Cittadella), Agazzi (Livorno), Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Golemic (Crotone), Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Dezi, La Gumina, Stulac (Empoli), Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), Mancosu, Poli (Virtus Entella), Gavazzi, Camporese, Burrai, Barison (Pordenone), Memushaj, Tumminello (Pescara), Giannetti (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Ricci, Bartolomei (Spezia), Improta, Viola, Armenteros (Benevento), Moscati (Trapani), Sciaudone (Cosenza)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Pucino (Ascoli), Insigne, Maggio, Sau, Tello Muñoz, Caldirola, Tuia (Benevento), Vaisanen, Pucciarelli, Vignato, Esposito, Rodriguez (ChievoVerona), Celar, Proia, D’Urso, Iori (Cittadella), Ciofani, Castagnetti, Ceravolo, Migliore (Cremonese), Bandinelli, Bajrami (Empoli), Campagnaro, Palmiero, Maniero, Busellato, Borrelli, Bettella (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Pinato, Benedetti (Pisa), Ciurria, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Djuric, Maistro, Lombardi (Salernitana), Galabinov, Mora, Ricci (Spezia), Ferretti, Nzola, Luperini, Evacuo (Trapani), Modolo, Montalto, Zigoni (Venezia), Carretta, Baez (Cosenza), Zanellato, Marrone (Crotone), Mazzeo, Raicevic (Livorno), Kouan, Melchiorri, Di Chiara, Capone (Perugia), Sernicola, Eramo (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano (Juve Stabia), Beghetto, Novakovic, Zampano (Frosinone),

Autoreti: 1 Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò (pro Pordenone), Pucino (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini (pro Crotone)