Cairo Montenotte. Termina in parità (2-2) il confronto tra Cairese e Busalla e mister Gianfranco Cannistrà si tiene stretto il punto guadagnato in Val Bormida, ottenuto contro l’ottima compagine allenata dall’ex tecnico biancoblù, Beppe Maisano.

“Per come si era messa la partita è un punto guadaganto – dichiara, con signorilità, mister Cannistrà – perché al di là dei meriti della Cairese, che è un’ottima compagine, siamo riusciti a metterci in difficoltà da soli… Andati in vantaggio con una punizione di Federico Moretti, siamo stati raggiunti su un rigore, causato da un errore grossolano della nostra difesa, subendo, in seguito, il loro raddoppio, arrivato si un gran tiro dai 30 metri di Fabio Moretti“.

“Nel secondo tempo siamo stati bravi a recuperare la gara (ndr, su rigore, con Compagnone) – continua Cannistrà – poi siamo rimasti in dieci, a causa dell’espulsione di Iraci, andando parecchio in difficoltà e la Cairese ha creato un paio di palle goal, che potevano castigarci”.

“Noi abbiamo accusato molto il fatto di aver giocato tre partite in sette gironi – conclude il mister -ragione per la quale non eravamo al massimo della condizione psico-fisica, per cui mi tengo stretto il pareggio”.