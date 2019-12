Burrasca su Genova, notte di lavoro per i vigili del fuoco e problemi per il porto

Genova. Decine di interventi nella notte da parte dei vigili del fuoco di Genova per problemi dovuti alle forti raffiche di tramontana.

Tra i problemi segnalati diversi alberi pericolanti nella zona di Campomorone e Serra Riccò, allo sbocco delle valli, poi alcune coperture divelte e il caso di una piccola casa prefabbricata in legno che ha rischiato di cadere giù da un terrazzo nel quartiere di Albaro, questa mattina.

A causa del vento sono chiuse le attività al terminal Sech, in porto a Genova, mentre ci sono limitazioni all’operatività del Psa di Pra’. Per il momento regolari gli aerei in partenza e arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo.

A Genova questa notte e questa mattina è stato registrato un vento intorno ai 40 km/h ma con raffiche attorno ai 70 km/h. La tramontana soffierà forte almeno per tutta la giornata.