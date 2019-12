Borgo Fornari, rissa in stazione finisce a sprangate in testa. Denunciato un minorenne

Ronco Scrivia. In pochi secondi la discussione di è fatta accesa, e dopo gli spintoni è spuntato un tubo di ferro, usato per colpire il “contendente” alla testa.

E’ successo l’altra sera presso la stazione ferroviaria di Borgo Fornari, comune di Ronco Scrivia, quando per “futili motivi” due ragazzi, un 17enne e un 18enne si sono accapigliati: ad aver la peggio il maggiorenne, colpito duramente alla testa. Ricoverato al Villa Scassi, ne avrà per sette giorni.

I carabinieri di Busalla hanno in seguito rintracciato il minore e ritrovato il tubo utilizzato nella rissa: per lui è scattata la denuncia a piede libero per “lesioni personali aggravate”.