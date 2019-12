Bonus fino a 500 euro per assumere baby sitter e badanti, nuovo bando in Liguria

Genova. In arrivo in Liguria nuovi bonus per assumere baby sitter e badanti, anche per le donne che vivono con familiari non autosufficienti. È quanto prevede il bando della Regione da 6,3 milioni che prenderà il via lunedì 16 dicembre. I contribuiti andranno da 150 a 500 euro mensili a seconda dei criteri considerati.

Diversi gli obiettivi del bonus, che al momento è ancora una misura sperimentale. Anzitutto garantire alle mamme di minori di 14 anni o con familiari non autosufficienti che vivono in casa un sostegno economico per abbattere le spese connesse al personale, già assunto o da assumere, aiutandole così a mantenere e cercare un lavoro o intraprendere percorsi di formazione. Per le persone non autosufficienti, qualora non siano già beneficiarie di specifiche misure regionali, il contributo servirà a mantenere il badante già assunto o ad assumerlo in futuro.

Per ora non ci sarà l’obbligo di iscrizione al registro regionale per le figure professionali assunte tramite il bonus. Il bando si divide in due filoni: il primo, ‘occupazione’, con la disponibilità di 3,2 milioni di euro rivolto a donne lavoratrici o in cerca di occupazione per l’assunzione di badanti o baby sitter; il secondo, ‘inclusione sociale’, con un budget di 3,1 milioni direttamente per persone non autosufficienti che possono presentare la domanda per badanti.

Come fare. Le domande andranno presentate dal 16 dicembre fino al 30 giugno 2020 esclusivamente online sul sito della finanziaria regionale Filse (www.filse.it o filseonline.regione.liguria.it). Tra i requisiti per l’accesso sono previste soglie di reddito Isee.